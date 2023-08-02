توجيهات من «التعليم» بشأن تظلمات الثانوية العامة.. بينها «منع التدخين»

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة وعاجلة، بشأن تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، والاطلاع على ورق الإجابة والأسئلة، والمقرر أن يبدأ غدا الخميس 3 أغسطس إلكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

تظلمات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ أول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بتظلمات الثانوية العامة 2023، يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس حيث يتم تسليم الطالب نموذج إجابة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلمه.

ووجّهت وزارة التعليم، تعليمات مهمة وعاجلة، بشأن تقديم التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- الدفع في أي مكتب بريد أو فوري مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة، وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع «الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد».

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- أول موعد للاطلاع يوم الثلاثاء الموافق 8-8-2023 حيث يتم تسليم الطالب نموذج إجابة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلمه.

ممنوع المحمول ومدرس المادة

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الاطلاع نهائيا.

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمساءلة القانونية.

- ممنوع الدخول إلى لجنة الاطلاع بالشورت.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

- حال ثبوت انتحال شخصية ولي أمر الطالب يتم تسليمه إلى الشرطة الموجودة داخل اللجنة فورا.

- على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمه له عند الاطلاع.