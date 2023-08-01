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«التعليم» تكشف حقيقة تعديل نتيجة طالبة بالثانوية العامة بعد ظهورها

كتب:

أميرة فكري
11:15 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
شادي زلطة المتحدث باسم التعليم

شادي زلطة المتحدث باسم التعليم

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ما أثير حول تعديل نتيجة الطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، إذ أن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجتها في البداية من خلال أحد الروابط المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي لا يعترف بها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ثم راجعت نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وبالمراجعة الدقيقة ثبت أن النتيجة التي حصلت عليها هي مجموع 278.5 درجة مئوية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي وجّه بتقديم الطالبة إسلام تظلما للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.

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