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عاجل.. مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد بدء الدراسة في المدارس 2023-2024

كتب:

أميرة فكري
09:59 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024 قريبا خلال الأيام المقبلة.

موعد بدء الدراسة بالمدارس 

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ هناك أكثر من سيناريو لمواعيد بدء الدراسة بالعام الجديد ولكن أقربها 30 سبتمبر 2023، أسوة بالجامعات حرصًا على استقرار الاسر والأهالي وعلى غرار ما حدث العام الدراسي الماضي، إذ تمّ توحيد موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

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