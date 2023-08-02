«الرعاية الصحية»: 50% نسبة التزام المرضى بموعد تناول الأدوية

تحدث الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، عن أهمية تعزيز التثقيف الدوائية من خلال برنامج «جرعة وعي لدوا صح»، قائلا إنّ الصيدلي له دورا هاما للغاية باعتباره خبير الدواء، وهو مسؤول العلاج الأول في هيئة الرعاية الصحية، ودوره ضروري عند وضع الخطة العلاجية مع الطبيب ونجاحها.

طريقة شرح الحالة الصحية للمرضى الأميين

وأضاف «كمال»، خلال حواره عبر زوم لبرنامج «هذا الصباح» تقديم سارة سراج، على فضائية «إكسترا نيوز»: «نشرح الحالة الصحية والخطة العلاجية للمرضى الأميين عن طريق الرسومات والأشكال، وهذه الطريقة معترف بها دوليا، إذ أنّ هناك رموز تعبر عن شرب المياه بكميات كبيرة، وغيره من الرموز»، مشيرا إلى أنّ الأبحاث العلمية المنشورة في الولايات المتحدة وأوروبا حول نسبة التزام المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بأخذ الدواء الخاص بهم في موعده المحدد تتراوح 40% أو 50%.

طريقة التعامل مع المريض

وتابع: «تعلمنا كصيادلة كيفية التعامل مع المريض وتبسيط المعلومات المتعلقة عن الدواء والخطة العلاجية الخاصة به وتوصيلها إليه»، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة المرضى تليفونيا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بصورة دائمة.

وواصل: «يجب تعريف وتوعية المريض بكل المعلومات المتعلقة بالدواء الخاص به، وكيفية استخدامه بشكل صحيح، والجرعة المناسبة لحالته والمدة التي يجب الاستمرار عليها في أخذ الدواء وغيرهم من الأمور من أجل نجاح الخطة العلاجية الخاصة به».