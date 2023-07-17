«المالية»: عدم تحصيل ضرائب من مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة أثناء الإجازة المرضية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات -إصدار 2021-الصادر بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021.

وقف تحصيل الضرائب من مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة أثناء الإجازة المرضية

تضمن القرار أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات- إصدار 2021- النص الآتي: (ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها).

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات (إصدار 2021) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021 وعلى ما قررته اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي بشأن تعديل المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحاسبات المشار إليها.