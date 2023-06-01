«الصحة» توجه رسالة للحجاج بشأن أدوية علاج الأمراض المزمنة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للحجاج قبل السفر لأداء مناسك الحج، بأنه يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا والالتهاب السحائي.

وطالبت الوزارة الحجاج بضرورة التواصل مع فرق البعثة الطبية المصرية للحج المتواجدة في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية، لافتة إلى أهمية عدم التأخير في طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

البعثة الطبية مكونة من 30 عيادة

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «البعثة الطبية مكونة من 30 عيادة، وتضم ما يقرب من 75 طبيبا من مختلف التخصصات وهناك تنسيق تام بين وزارة الصحة ونظيرتها السعودية لتأمين الحجاج وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة لهم تجنبا لأي طارئ يمكن أن يحدث».

وزارة الصحة تحذر الحجاج من مشاركة الأدوات الشخصية

وحذرت وزارة الصحة والسكان الحجاج من مشاركة الأدوات الشخصية بين بعضهم البعض، وضرورة عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

أدوية الأمراض المزمنة

وشددت وزارة الصحة والسكان على الحجاج، بأهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا خلال مناسك الحج، وارتداء الكمامات قدر الإمكان، والحرص على التباعد الاجتماعي، مطالبة أصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على أدويتهم في مواعيدها والسفر بالأدوية خلال فترة الحج.