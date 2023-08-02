وزيرة الهجرة تستعرض تقريرا حول توصيات مؤتمر «المصريين في الخارج»

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا حول توصيات مؤتمر المصريين في الخارج الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخرا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة.

مشاركة 1000 شخص في فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج

وأشارت الوزيرة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر شهدت مشاركة نحو 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وأن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر كان لها أثر عظيم في نفوس الحضور، وكذا المتابعين على صفحات الوزارة حيث جرى نقل الجلسات عبر المنصات الإلكترونية.

وأشارت الوزيرة إلى الحضور المهم لعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من مختلف مؤسسات الدولة، للرد على الاستفسارات والاقتراحات التي جرى طرحها من قبل المشاركين من المصريين بالخارج خلال الجلسات المختلفة التى شهدتها فعاليات المؤتمر، متوجهة في هذا الصدد بالشكر والتقدير للحضور والمتحدثين على مساهماتهم خلال تلك الجلسات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه النسخة من مؤتمر المصريين بالخارج تُعد الأكبر من حيث عدد المشاركين من المصريين بالخارج على مستوى النسخ الثلاث السابقة، مؤكدة أن ذلك يعكس رغبتهم في التواصل مع وطنهم الأم وثقتهم فيه.

وأوضحت أن المؤتمر يُعد فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية التى ناقشها المؤتمر في نسخته الرابعة، مشيرة إلى أن تلك المحاور هي ما جرى التوصل إليها خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج ما تنتهجه الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

وأضافت الوزيرة: ناقشت جلسات المؤتمر المحور الاقتصادي والاستثماري، إذ جرى استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة لتخطي العقبات والتحديات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمختلف القطاعات، تعظيما للفرص المتاحة على أرض الوطن، موضحة في هذا الصدد إلى أنه جرى تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وأَشارت الوزيرة إلى أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التى تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، موضحة أن فعاليات المؤتمر تضمنت تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين من الجاليات المصرية للمشروعات القومية بقناة السويس لاطلاعهم على المنجزات التنموية التي يشهدها الوطن.

ونوهت الوزيرة إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي جاءت في ختام فعاليات المؤتمر في عدد من المحاور، مؤكدة أنه يجرى رفعها تفصيليًا لرئاسة مجلس الوزراء، لدراستها والعمل على تنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء عقب انتهاء الوزيرة من استعراض تقرير حول فعاليات مؤتمر «المصريين بالخارج»، حرص الدولة على عقد مثل هذه المؤتمرات التى تُمثل فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، متوجها بالشكر للحضور وحرصهم على المشاركة فى هذا الحدث المهم الذي يسهم فى ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، ويعزز من انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر، مؤكدا أنه يجرى دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها فى ختام فعاليات المؤتمر، والعمل على تنفيذها.