وزيرة الهجرة: إفريقيا في قلب مصر والتعاون المشترك بين الدول ضرورة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ريسبيكت جونو، مدير إدارة الهجرة نائب وزير الداخلية بزيمبابوي والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومجالات التدريب والتوعية، فضلا عن الاستفادة من جهود وخبرات وزارة الهجرة في رعاية الجاليات المصرية بالخارج.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشارت الوزيرة سها جندي إلى أن القارة الأفريقية في قلب مصر والتعاون المشترك ضرورة من أجل تنمية بلادنا لتحقيق آمال شعوبنا، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية خاصة في مجال الاستثمار، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف أن استراتيجية عمل وزارة الهجرة تتضمن عددا من المحاور والتي تستهدف رعاية شئون الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم أينما كانوا وربطهم بوطنهم، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر التوعية بمخاطرها وبحث البدائل في الداخل والخارج ببرامج تنمية مهارات متخصصة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للقاء الجاليات المصرية بالخارج

وأضافت أن أي مصري حول العالم هو مسئوليتنا فنحن نتواجد من أجلهم، ودورنا المهم هو التواصل معهم، موضحة أنه يجرى العمل من خلال العديد من الآليات منها تفعيل إدارة الشكاوى والاستجابة لاستفساراتهم وشكواهم، فضلا عن التواجد على كل مجموعات التواصل الخاصة بالمصريين في الخارج بكل أنواع وسائل التواصل الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للقاء الجاليات المصرية بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، والتقينا حتى الآن مع نحو 45 جالية مصرية حول العالم.

مميزات ومحفزات جرى توفيرها للمصريين في الخارج

وتطرقت وزيرة الهجرة للحديث عن المميزات والمحفزات التي جرى توفيرها للمصريين في الخارج في العديد من المجالات، منها «استيراد سيارة شخصية لهم وتوفير وحدات سكنية وأوعية ادخارية ذات عوائد عالية وفتح حسابات بنكية وتخفيضات على تذاكر الطيران»، وكل ذلك جاء بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات الوطنية لتلبية احتياجات وطلبات أبنائنا في الخارج.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة سها جندي أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بذله في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، لافتة إلى أن هذا يتم من خلال توفير البدائل الآمنة والتدريب من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي وإطلاق المبادرات لتدريبهم وتوعيتهم بقوانين وثقافة الدولة المغادرون إليها وتعليمهم لغتها.

إطلاق مبادرة «اعرف حقك»

ومن جانبها، أعربت ريسبيكت جونو، نائب وزير الداخلية مدير إدارة الهجرة بزيمبابوي، عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى تطلع بلادها للتعاون المشترك وتوقيع مذكرة تعاون مع مصر للاستفادة من خبرات وزارة الهجرة في مجال التدريب وبرنامج تبادلي لتدريب العاملين في مجال الهجرة سواء في مصر أو حضور المدربين المصريين إلى زيمبابوي.

وأعربت عن تطلعها للتعاون في مجال الاستثمار، داعية المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في زيمبابوي، حيث أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها خصوصا المجال الزراعي، حيث أننا نمتلك الأراضي الخصبة ولدينا نقص شديد في العنصر البشري لزراعتها، وأيضا نرغب في التعاون وتواجد المطاعم المصرية في بلادنا حيث أننا نحب الطعام المصري وهذه فرصة استثمارية أخرى، هذا بالإضافة إلى تطلعها لتوفير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وهراري.

وبدورها، أكدت السفيرة سها جندي أن الاستثمار في أفريقيا ملف مهم جدا بالنسبة لمصر لأنها تعد بوابة للقارة، مشيرة إلى الاستعداد التام للتعاون في كل المجالات التي تم طرحها كالتعليم وتدريب العاملين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير رحلات طيران مباشرة بين بلدينا وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وفي ختام اللقاء، دعت السيدة وزيرة الهجرة السيدة ريسبيكت جونو لأن تكون زيمبابوي من الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا»، لاستعراض كل الفرص الاستثمارية في زيمبابوي وطرحها على المستثمرين المصريين في الخارج المشاركين في المؤتمر.