وزيرة الهجرة: مؤتمر المصريين بالخارج ناقش 8 محاور في 12 جلسة

قالت السفير سها الجندي، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر المصريين في الخارج عُقد في نسخته الرابعة، ووصل عدد المشاركين به لـ1000 شخص، وهذا دليل على أن الوزارة تتواصل بشكل جيد مع المصريين في الخارج، وتستجيب إلى مطالبهم .

الاستعانة بوزير المالية

وتابعت «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنها استعانت بوزير المالية الدكتور محمد معيط للحديث عن وضع الاقتصاد المصري في المؤتمر، وكذلك برئيس بنك القاهرة، ونائب رئيس الاتحاد المصري للحديث بكل صراحة عن التحويلات وشهادات الادخار التي صدرت مؤخرًا، والرد على أي استفسارات خاصة بالمصريين في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشق الخاص بالتعليم كان شديد الحماس، واحتوى على حوار متميز، وحضر مناقشاته الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة العلاقات الدائمة لشؤون التعليم للدول التي تعاني من النزاعات، وفي هذا المحور تحدثنا عن التعليم الأساسي، وكيفية دمج التعليم الإلكتروني والافتراضي.

12 جلسة لمناقشة 8 محاور

وأضافت الوزيرة، أن هناك جلسة خاصة في المؤتمرات عُقدت ضمن المحور الاقتصادي، مشيرة إلى انها كانت تدير كافة الجلسات التي وصلت لـ12 جلسة لمناقشة 8 محاور.

وذكرت، أن هذه الشركة الاستثمارية المقترح إنشائها يشرف عليها 10 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج.