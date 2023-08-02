حزب الإصلاح والنهضة: المجلس الأعلى للتدريب يستهدف توحيد السياسة التعليمية بمصر

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الهدف الرئيس للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب يكمن في توحيد السياسة التعليمية بمصر، وحل كل الإشكاليات المتعارضة مع كل الجهات المتربطة بالتعليم، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج لسياسة شاملة كونه متعلقًا بالدولة كلها لذلك يجب وضع سياسة واضحة تناسب سوق العمل مع تأهيل البنية التحتية.

أهمية إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الملف يهم كل مواطن مصري، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب من الأمور شديدة الأهمية، لذلك يجرى مناقشة كل ما يتعلق بهذا المجلس وصلاحياته وشكله وتكوين هيئته «سواء مفوضية أو مجلس» في الحوار الوطني، فضلًا عن تحديد وظيفته وتشكيله سواء ضم وزراء أو متخصصين أو الاثنين معا، إلى جانب تحديد فترات انعقاده، وطريقة رفعه للتوصيات، مدى إلزاميته على وزارة التربية والتعليم، علاوة على الجهات التي يمكنها رسم السياسة التعليمية، وهكذا.

المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

وتابع، أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب قانون مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني لإبداء الرأي فيه، ويعد من أهم القوانين التي من الممكن صدورها كونه متعلق بملف هام يشغل أذهان الكثير من المواطنين في فترة تغيرت فيها السياسيات التعليمية عدة مرات.