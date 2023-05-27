جمال شيحة: رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب للرئيس فور التوافق عليه

قال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل بمشاركة جميع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وخبراء التعليم؛ لمناقشة مشروع القانون الذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرساله لمجلس أمناء الحوار الوطني.

رفع التوصية لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في حالة التوافق على مشروع القانون سيتم رفع التوصية لمجلس أمناء الحوار الوطني لرفعها لرئيس الجمهورية كأحد مخرجات الحوار الوطني.

أهداف المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

وأوضح شيحة، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، ويهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.