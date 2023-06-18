أستاذ علوم سياسية: كتلة الحوار تثمن مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

قالت الدكتورة غادة موسى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وعضو اللجنة التأسيسية، إنّ الكتلة تثمن المقترح الخاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرةً إلى أن مناقشة هذا الأمر قبل الاستقرار عليه فكرة جيدة.

تشكيل المجلس الأعلى من خلال الأكاديميين والخبراء

وأضافت موسى، خلال حوارها مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «في هذا الموضوع، نهتم بالحوكمة والمضمون وكيف يمكن تنفيذه، ولا بد من التركيز على تشكيل المجلس الأعلى من خلال الأكاديميين والخبراء والمتخصصين والمثقفين ثم نضيف لهم ذوي الاختصاص من التنفيذيين الذين يمكنهم التنفيذ فيما بعد».

الخروج بخطة واستراتيجية سهلة

وتابعت: «حوكمة عملية اتخاذ القرار أمر مهم جدا حتى نخرج بقرارات حقيقية قابلة للتنفيذ، كما نهتم بفلسفة المجلس، لدينا مجالس وهيئات كثيرة، وعند تنفيذ قرار ما يتم التعطيل، وبالتالي فإننا في حاجة إلى النظر في مهام المجلس، ويجب أن نخرج بخطة واستراتيجية سهلة وبسيطة لها مقاييس أداء ومؤشرات يمكن متابعة تنفيذها دون أي صعوبات أو عراقيل».