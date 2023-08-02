الحكومة ترفع قيمة مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات إلى 12 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات، بينها تعزيز مبلغ الـ10 مليارات جنيه المخصصة للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، بمبلغ ملياري جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.

مُبادرة السداد الفوري

وكان مجلس الوزراء وفق البيان الصدر اليوم، قد وافق ـ في أبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وهي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.

وتأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة ملياري جنيه، على مخصصات المرحلة السادسة، لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.