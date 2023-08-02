«المصريين الأحرار» يطالب بإعادة النظر في قوانين العمل لحماية القطاع الخاص

قالت إيريني عبد الملاك عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن حرص الرئيس بالأساس للدعوة إلى حوار وطني يهدف خلق مساحات واسعة من التشارك والتعاون ومجالا يستوعب لكل الآراء طالما كانت بناءة، مما يضع مسؤولية علي المشاركين بأن يتوجب دراسة الأمر من جوانبه ووفق الإمكانات المتاحة قبل الحديث حتي لا يخرج عن النسق والدخول دائرة التنظير.

ملاك: جلسات الحوار الوطني شهدت حركا لكثير من الكيانات

وأضافت «عبد الملاك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني شهدت في كافة المحاور حالة من الحراك الحقيقي للكثير من الكيانات ومساحة مفتوحة لجميع إسهامات الأحزاب والقوى ذات الرؤية والرسالة الهادفة فى كافة الجوانب ومنها العدالة الاجتماعية، وأيضا كانت بمثابة حافز للبعض للتحرك في البحث والدراسة.

عبدالملاك: نطالب بوضع ضوابط ورقابة فاعلة بشأن قانون العمل

وطالبت عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، بإعادة النظر في قوانين العمل لتحقيق حماية حقيقة للعمال في القطاع الخاص علي وجه التحديد وخاصة في ضوء تسلط بعض أرباب العمل ويجب وضع ضوابط ورقابة فاعلة على ذلك مع متابعات من مكاتب العمل الاضطلاع بدورها الحيادي للجانبين.