عبدالهادي القصبي: «الحوار الوطني» يشهد اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء شهد زخما كبيرا، وعددا كبيرا من المداخلات من جانب ممثلي الأحزاب المختلفة والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي والشباب، مشددًا على أن هناك اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية.

وأضاف «القصبي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، المذاع على قناة DMC، أن الاجتماع تطرق إلى قضايا الأجور والمعاشات والسياسات الضريبة والإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه جرى التوصل لمجموعة كبيرة من الأفكار المطروحة التي قد تُستخلص منها توصيات كثيرة.

القيادة السياسية وجهت بزيادة الأجور والمعاشات

وتابع مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن البعض اتجه لإحداث تشريعات من شأنها دعم المواطن سواء في السياسات الضريبية أو الأجور والمعاشات، وبخاصة أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الأجور والمعاشات وأصبح هناك حد أدنى للأجور وزيادة 15%.

أنشطة الدولة المصرية في ملف العشوائيات

وأكد أن اجتماع الأمس استعرض أنشطة الدولة المصرية في ملف العشوائيات، إذ جرى إزالة 351 منطقة عشوائية بتكلفة 31 مليار جنيه، وتنفيذ 14 مدينة من مدن الجيل الرابع؛ 7 منها في صعيد مصر.