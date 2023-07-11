«التضامن» تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات اجتماعها التنسيقي، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

عمل مسح شامل لسكان هذه المناطق

واستعرضت اللجنة الخطوات التنفيذية للتدخلات بالمناطق المطورة من البرامج الرسمية وغير الرسمية، والتي تنفذ خلال إطار تأهيل سكان المناطق البديلة للعشوائيات في ضوء أهداف اللجنة والجهود المنفذة في هذا الإطار من جانب الجهات المعنية والرؤية التنفيذية للتدخلات الفترة المقبلة.

وقدمت الوزارة عرضا مفصلا عن الجهود المقدمة على مستوى مناطق المرحلة الأولى للتدخل، وهي 5 مناطق روضة السيدة وأرض الخيالة و15 مايو وسن العجوز، وتتنوع التدخلات لتشمل الألف يوم الأولى في حياة الطفل وبرامج للسيدات والمسنين وخدمات للجانب التوعوي والتمكين الاقتصادي.

وأوضح العرض أن الوزارة تعمل مسحا شاملا لسكان هذه المناطق بالتعاون مع جامعة حلوان، باستهداف قياس الوعي ورصد الخصائص الديموغرافية للسكان لتحديد خطة التدخلات وفق الاحتياجات، حيث جرى الاستعانة بطلبة كلية الخدمة الاجتماعية وتدريب 500 طالب على الاستمارة، وربط الاستمارات بقواعد البيانات وميكنتها.

وأشار التقرير إلى استفادة ما يزيد على 11 ألف مستفيد عبر تنفيذ قوافل طبية واجتماعية، شملت تقديم مواد غذائية ومعرض للملابس وندوات وورش للأطفال وأنشطة عبر برنامج وعي، حيث ستشهد الفترة المقبلة الاستعانة برائدات ومتطوعين داخل هذه المناطق للعمل المجتمعي وتنفيذ حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بصفة دورية في المناطق المستهدفة عن طريق تقديم خدمات صحية وتمكين اقتصادي وبحث تظلمات تكافل وكرامة وتقديم خدمات لذوي الإعاقة من أطراف صناعية والتوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم مسرحية وتوعية مجتمعية من خلال ندوات واتصال مباشر.

تقديم خدمات لذوي الإعاقة من أطراف صناعية

واستعرض التقرير جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من يناير إلى مايو 2023 ببدائل العشوائيات، بإجمالي يقارب 12 ألف مستفيد على مستوى 6 مناطق، وتنوعت التدخلات ما بين حملات طرق الأبواب وورش للأطفال ولقاءات أسرية ودوريات رياضية وغيرها من الفعاليات.