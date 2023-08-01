ضياء رشوان: انتهاء مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني

‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش 3 قضايا في أربع جلسات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات العمالية، وقانون الإدارة المحلية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبة الجريمة الانتخابية

وأضاف «رشوان» ‏في حواره مع الإعلامية «ريهام السهلي»، في برنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب ومن لهم حق التصويت والمحرومين من التصويت وعقوبة الجريمة الانتخابية وماهية الجريمة الانتخابية.

وواصل: «أما بخصوص قانون النظام الانتخابي فقد انتهينا منه، ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية فهو متعلق بمن هم المواطنون الذين يحق لهم الترشح والتصويت، والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا جرت مناقشته في جلسة يوم الأحد الماضي، وكان هناك كلام مفيد جدا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف».

وأكد أن كل الاقتراحات ستطرح على اللجنة المصغرة، وبذلك يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية انتهت مناقشته، ولجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية أنهت أعمالها.