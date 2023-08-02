نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية لمرشحي دورات «سقارة»

ترأس عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مرشحي المحافظة لدورات وزارة التنمية المحلية، من الدورات التخصصية خلال خطة العام التدريبي 2023- 2024، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وضمت لجنة التقييم اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وجمال فهمي، مدير الموارد البشرية بالمحافظة.

لجنة المقابلات الشخصية

وأكد «البشبيشي»، أن المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير قامت بعقد عدد من الإختبارات التتابعية بنظام التقييم الرقمي «digital Assessment system» للمرشحين من كل الوحدات المحلية التابعة للمحافظة لحضور 12 برنامجا تخصصيا أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في خطتها التدريبية للعام الجديد.

ووفق المتبع على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، فإن المحافظة تعقد لجنة تقييم ومقابلات شخصية لعدد من مرشحي المحافظة في دورات محددة شملت هذا العام «دورات إعداد القادة، وتدريب المدربين، وقيادات العمل التنفيذي النسائية».

المستويات المهارية للمتقدمين في كفر الشيخ

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن المقابلات الشخصية تستهدف الوقوف على المستويات المهارية والمعرفية للمرشحين الذين اجتازوا المراحل الأولى من تقييمات اللغة الإنجليزية، والمعلومات العامة، واللغة العربية ،والمهارات الرقمية إضافة إلى اختبارات التخصص وتسعى المحافظة من خلال تلك السلسلة من التقييمات إلى الوصول إلى أفضل العناصر الوظيفية التي ترقى لتمثيلها في تلك البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية للجهاز الإداري لموظفي الإدارة المحلية.