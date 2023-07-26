محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية: فخور بتفوقكم

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، التهنئة للطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، في اتصال هاتفي مع الطلاب، موجها الشكر للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق.

أسماء أوائل الجمهورية أزهرية كفر الشيخ

وحصلت أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة بمعهد أبو زيادة الثانوي الأزهري، على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%، وحبيبة السيد مصطفى حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%، كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعة، على المركز الثاني كفيف، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصل على 581 درجة، بنسبة 80%.

فخور بتفوقهم العلمي

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه فخور بتفوقهم العلمي، الذي جعلهم من أوائل الجمهورية، معربا عن سعادته البالغة لتفوقهم في تحصيل العلم وحفظ كتاب الله الكريم.

كما قدم محافظ الإقليم، التهنئة لأسرهم على تفوق أبنائهم في نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية وحصولهم على المركز الأول، والثاني على مستوى أوائل الجمهورية.