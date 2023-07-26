محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدبلومات الفنية.. نماذج مشرفة

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محمد رزق سليمان، الأول على مستوى الجمهورية، والحاصل على 578 درجة بنسبة 99.66% بمدرسة سيدي سالم الثانوية للبنين، ونرمين حسن سيد أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية، والحاصلة على 535 درجة، بنسبة 97.27%، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، وأمنية متولي إبراهيم عصفورة، الأولى على مستوى الجمهورية، والحاصلة على 485 درجة، بمدرسة الثانوية الزراعية بفوه، بنسبة 97%.

فرحة كبيرة بين أسر الطلاب

وجاء التكريم وسط فرحة عارمة من الطلبة وأسرهم لاهتمام قيادات المحافظة بتكريمهم لتشجيعهم على مواصلة التقدم والنجاح بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، والدكتور لواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء برلمان الشباب.

المحافظ يشيد بدور الأوائل للدبلومات

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ، تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام في نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ، له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الأنشطة، والأعمال سواء عرض منتجات التعليم الفني وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة، كما حدث في شهر رمضان الماضي، وما يحدث بشكل يومي من خلال منافذ المدارس الفنية، إضافة لتصنيع البرجولات والمقاعد والألعاب في الحدائق العامة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.