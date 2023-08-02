كل ما تريد معرفته عن كلية طب الفم والأسنان والأوراق المطلوبة للتقديم حيث تتجه أنظار ورغبات كثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، المتفوقين والحاصلين على مجاميع فوق الـ90 % للالتحاق بكليات طب الفم والأسنان.

كل ما تريد معرفته عن كلية طب الفم والأسنان والأوراق المطلوبة للتقديم

«الوطن» تكشف في التقرير التالي كافة التفاصيل وكل ما تريد معرفته عن كلية طب الفم والأسنان والأوراق المطلوبة للتقديم.

- في عام 1925 تم إنشاء أول كلية لطب الفم والأسنان وهي كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، وكانت تشغل منزلا بشارع قصر العيني أمام كلية الصيلة حاليا، وسميت بمدرسة طب الأسنان وكانت تتبع لوزارة المعارف العمومية (وزارة التعليم الآن)، حتى أصبحت حاليا كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة .

كلية طب الفم و الأسنان..مزايا عديدة

وتتعدد مزايا كلية طب الأسنان بشكل كبير الأمر الذي يدفع الكثير من الطلب إلى الالتحاق بها ومنها عدم وجود ضغط في أول عامين من الدراسة، حيث يدرس الطلاب في الكثير من الجامعات مواد متعلقة بطب بشري بشكل عام، بالتالي يكون هناك وقت كافي لتطوير وتنمية مهارات الطلاب في المجال الأساسي لدراستهم إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

أيضا من المزايا تكليف كلية طب الأسنان، الذي يُمكن خريجيها من التعيين داخل مستشفيات وزارة الصحة المختلفة بمجرد تخرجهم، بالإضافة إلى امكانية العمل بالقطاع الخاص لزيادة الدخل.

مواد كلية طب الفم والأسنان

ويدرس الطلاب العديد من المواد على مدار سنوات الدراسة الخمس وهي :

- أناتومي (التشريح)

- هيستولوجي

- فسيولوجي

- فيزياء

- كيمياء

- إحصاء

- مورفولوجي

- اللغة

- بيولوجيا الفم

- باثولوجيا عامة

- المواد الحيوية لطب الأسنان

- أمراض باطنة وجلدية وتناسلية

- الأقربازين

- ميكروبيولوجي.

- تكنولوجيا العلاج التحفظي للأسنان

- تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان

- تكنولوجيا الاستعاضات السنية المثبتة

- الجراحة العامة

- أنف وأذن وحنجرة، رمد

- أشعة الفم والوجه والفكين

- بثالوجيا الفم والوجه والفكين

- مقرر تنمية مهارات

- مقرر مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

- طب الفم والتشخيص

- أمراض اللثة

- تقويم الأسنان

- جراحة الفم والوجه والفكين

- أشعة الفم والوجه والفكين

- العلاج التحفظي للأسنان

- أشعة السنية المثبتة

-الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان

-علاج الجذور.

- طب الفم

- أمراض اللثة

طب أسنان الأطفال

- الصحة العامة للفم والأسنان

- العلاج التحفظي للأسنان

- جراحة الفم والوجه والفكين

- الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان

علاج الجذور

- أشعة السنية المثبتة.

أقسام كلية طب الفم والأسنان

وتتعدد أقسام كلية طب الفم والأسنان ، وتختلف من جامعة إلى أخرى ليكون إجمالي الأقسام ما يلي:

- قسم بيولوجيا الفم

- قسم بثالوجيا الفم والوجه والفكين

- قسم المواد الحيوية لطب الأسنان

- قسم الأشعة السنية المثبتة

- قسم الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان

- قسم العلاج التحفظي للأسنان

- قسم علاج الجذور

- قسم تقويم الأسنان

- قسم جراحة الفم والوجه والفكين

- قسم طب أمراض الفم وأمراض اللثة والتشخيص

- قسم أشعة الفم والوجه والفكين

- قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان

- قسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين

- قسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين

- قسم المواد الحيوية لطب الأسنان

- قسم الاستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكين

- قسم أشعة الفم والوجه والفكين

- قسم الاستعاضة السنية المثبتة

- قسم العلاج التحفظي للأسنان

- قسم تقويم الأسنان

مصاريف كلية طب الفم و الأسنان

وتبلغ الرسوم الدراسية السنوية في كلية طب الأسنان للمصريين من 700 إلى 1500 جنيه مصري سنويا، بينما تبلغ الرسوم الدراسية السنوية في كلية طب الأسنان لغير المصريين حوالي 13,000 دولار أمريكي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الفم والأسنان

صورة بطاقة الترشيح النهائية.

اصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

اصل شهادة الميلاد حديثه + صورة منها.

صورة البطاقة الشخصية.

عدد 8 صور حديثة مقاس 4 في 6 مكتوب عليها الاسم

استمارة 2 جند ( للذكور فقط ).

استمارة الـ6 جند لمواليد 2004 وما قبله.

صورة بطاقة ولي الأمر.