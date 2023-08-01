توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023.. انخفاض بسيط في الحد الأدنى

كشفت نتيجة الثانوية العامة 2023، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عن انخفاض شرائح المجاميع عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن تنسيق الجامعات الحكومية 2023 سينخفض لعدد كبير من الكليات، ولكن بنسب بسيطة جدا، ما يكشف توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023، التي ستشهد انخفاضا بسيطا وفقا لنسب النجاح و شرائح المجاميع والأعداد المقررة للكلية.

وبنظرة تحليلية لنتائج الثانوية العامة 2023، لمعرفة توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023، نجد أن عدد الطلاب الحاصلين على درجات 90% فما أعلى، يزيد على 20 ألف طالب بمختلف الشعب «علمي علوم ورياضة والشعبة الأجنبية»، وبالمقارنة مع الأعداد المتوقع قبولها بكليات القمة، يتضح إلى حد كبير التوقع بشأن تنسيق طب أسنان.

تنسيق الجامعات 2023

وتشير التوقعات، إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 2023، لتجد أنه من المتوقع أن يقف عند 370 درجة عن العام الماضي، الذي سجل 372 درجة حتى الآن، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا يتم تحديدها وفقا للعرض والطلب، وتسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى 2023 المتوقع أن تبدأ السبت المقبل.

وكشف مصادر بوزارة التعليم العالي، أن موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الجامعات، سيعمل تجريبيا مساء الجمعة المقبل، ويبدأ في استقبال رغبات الطلاب تجريبيا على أن يبدأ العمل رسيما بدءا من السبت، ويمكن للطلاب التسجيل عبر الموقع من خلال أي جهاز حاسب آلي.