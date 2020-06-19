3945 بحثا لطلاب فرق النقل بكلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن 3945 بحث طلابي هي الإحصائية النهائية للأبحاث الطلابية لفرق النقل بكلية طب جراحة الفم والأسنان بنسبة بلغت 97.3%

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي عدد طلاب النقل بطب أسنان القناة 4055 طالب وطالبة قاموا برفع الأبحاث علي موقع جوجل تيمز

وعرض الدكتور وائل عامرعميد الكلية إحصائية الأبحاث التي تم رفعها حيث تم رفع 762 بحث بالفرقة الأولي بنسبة 92% والفرقة الثانية 1083 بحث بنسبة 99% والفرقة الثالثة 1228 بحث بنسبة 97% والفرقة الرابعة 872 بحث بنسبة 98%

وأوضح الدكتورتامرعبد الباري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي عدد الطلاب بالفرقة الأولي بلغ 824 طالب والفرقة الثانية 1090 طالب والفرقة الثالثة 1257 طالب والفرقة الرابعة 884 طالب بإجمالي عدد طلاب لفرق النقل 4055 طالب وطالبة