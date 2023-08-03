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طرح فيلم the meg 2 بالسينمات العالمية غدا.. إثارة وتشويق

كتب:

هبة أمين
10:50 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
جيسون ستاثام بطل فيلم the meg 2

جيسون ستاثام بطل فيلم the meg 2

ينطلق عرض فيلم the meg 2 عالميًا غدًا الجمعة، والذي يعد واحدًا من أشهر أفلام الإثارة والتشويق والأكشن من بطولة النجم العالمي جيسون ستاثام، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتجاوزت إيراداته عالميًا نحو 530 مليون دولار، حسب موقع imdb، الأمر الذي جعل جمهوره يترقب عرض الجزء الثاني بالسينما.

40 مليون مشاهدة لتريللر فيلم the meg 2

وحقق التريللر الدعائي لفيلم the meg 2، والذي تم طرحه على موقع يوتيوب نحو 40 مليون مشاهدة، وظهر خلاله حالة الرعب التي تسيطر عل الجميع بسبب ظهور حيوانات مفترسة وديناصور شرس يعيش في الماء يلتهم كل من حوله.

أبطال فيلم the meg 2

فيلم the meg 2  بطولة جيسون ستاثام، سيينا جيلوري، كليف كورتيس، سكايلر ساميولز، جينج وو، تأليف جون هوبر، إخراج بين ويتلي.

قصة الجزء الثاني من فيلم the meg 2

تدور قصة الجزء الثاني من فيلم the meg 2، عندما يكتشف جيسون ستاثام والذي يعمل في مجال الغوص، وجود ديناصور مفترس يعيش في الماء، رغم أنه يدخل ضمن الحيوانات المنقرضة، الأمر الذي يشكل رعبًا وخطرًا شديدًا يستوجب التدخل.

 

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