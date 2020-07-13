أول أغسطس.. عرض فيلم Crank من بطولة جيسون ستاثام

تعرض نتفلكس فيلم Crank عبر منصتها يوم 1 أغسطس، وذلك ضمن مجموعة من الأفلام الأخرى التي ستعرض أول الشهر المقبل.

Crank فيلم أكشن من إخراج وتأليف كل من براين تايلور ومارك مارك نيفالدين، ومن بطولة جيسون ستاثام، ايمي سمارت وكارلوس سانز.

عرض الفيلم لأول مرة عام 2006، وتكلفة إنتاجه 12 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 42 مليون دولار، ومدته ساعة و28 دقيقة.

ومن ضمن الأفلام التي ستعرض على المنصة 1 أغسطس فيلم The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

وفيلم Any Given Sunday من بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، ومن إخراج أوليفر ستون.

وفيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

وفيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وYou have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان.. وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.