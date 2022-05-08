حفيد محمود ياسين وشهيرة: أفلام جدي وجدتي بـ«تتنحت» في هوليود «صور»

قال الفنان الشاب محمود ياسين، نجل السيناريست عمرو محمود ياسين، وحفيد الفنانة المعتزلة شهيرة، والنجم الراحل محمود ياسين، إن أفلام جديه يتم سرقتها من قِبل السينما العالمية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واستشهد الفنان الشاب بعدة صور توضح تشابه كثير من المشاهد والتفاصيل التي ربطت بين فيلم «الجلسة سرية»، والذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي، وفيلم «chaos theory» الذي عرض في بداية الألفية الجديدة بطولة رايان رينولدز.

حفيد محمود ياسين يكشف تشابه أعمال جده مع أفلام هوليود

وكتب محمود ياسين الصغير، تعليقًا على تشابه قصة الفيلمين، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، قائلًا: «أفلام جدي وجدتي بتتنحت في هوليود».

تشابه تفاصيل الجلسة سرية وchaos theory

وأبدى عدد من متابعي الفنان الشاب إعجابهم بالفنان القدير محمود ياسين، وبأحداث فيلم «الجلسة السرية»، وأن هناك أفلامًا مصرية كثيرة تم تمثيلها في السينما العالمية بعد عدة سنوات، ولكن في الوقت نفسه تساءلت متابعة بقولها: «لماذا لا يكون الفيلم المصري منقول من هوليود وليس العكس؟»، ليرد عليها محمود ياسين جونيور بتوضيح أن فيلم «الجلسة السرية» عُرض عام 1986، أما الفيلم الأجنبي عُرض عام 2008.

فيلم «الجلسة السرية» بطولة محمود ياسين، وشهيرة، ويسرا، وسمير صبري، وتأليف نبيل عصمت، وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه حول حمل سيدة سفاحًا وأثناء ولادتها في الطريق، فيساعدها رجل ويقوم بتوصيلها إلى المستشفى، وعندما جاءت لحظة تسجيل اسم الطفل اضطرت لكتابته باسمه دون علمه رغم زواجه من أخرى ولديه طفل، ليكتشف بعد ذلك هذا الامر، ويحرك دعوى عدم إثبات نسب، ليكتشف أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب من الأساس، وأن ابنه الوحيد ليس من صلبه، ولكنه نتيجة علاقة بين زوجته وصديقه.