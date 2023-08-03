حزب مصر بلدي: يجب مراعاة قدرة الممول على دفع الضرائب ومدى تحمله لعبئها

أثنى الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، على جلسات الحوار الوطنى التي تدار وتناقش كافة الأفكار وجميع وجهات النظر دون خطوط حمراء، مشيرا إلى أن ذلك سببه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، حيث دعا فى حديثه إلى أن نناقش دون خطوط حمراء.

السيسي يمتلك نظرة ثاقبة وفكرا واقعيا

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك نظرة ثاقبة وفكرا واقعيا متقدما لأن الحديث دون خطوط حمراء يمكننا من الوصول إلى الحقائق والواقعية.

وأشار إلى أنه عند تفعيل مبدا تكافؤ الفرص لابد أن تتوافر فيه شروط يضعها القانون وهي المساواة أمام القانون والقضاء، وعدم التمييز، وأن تكون المساواة بين المواطنين، موضحًا أن هناك مبدأ يجب مراعاته وهو المساوة بين المواطنين أمام التكاليف والأعباء العامة مثل الضرائب، وأنه أولى اهتماما لهذه الإشكالية خلال جلسات الحوار الوطني، حيث أن الضرائب العامة هي أعباء جبرية تفرض جبرا، وأنها يجب أن تطبق طبقا لمبدا تكافؤ الفرص، بحيث يجب أن يكون لها مقومات وشروط محددة يتساوى بها المواطنون أمام الأعباء والمرافق العامة.

وأوضح أنه يجب أن نراعي قدرة الممول على الدفع ومدى تحمله لعبء الضريبة دون الإضرار بمستوى معيشته وأسرته ومقدرته الإنتاجية، وأن تكون الضريبة التصاعدية هو المثال العملي للعدالة الضريبية.

تطبيق العمالة الكاملة والقضاء على البطالة

وأكد أنه يأمل في تطبيق العمالة الكاملة وهو التشغيل الشامل والقضاء على البطالة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.