الحوار الوطني يستكمل مناقشات مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب

يختتم الحوار الوطني اجتماعات الأسبوع الخامس للجلسات العامة اليوم بمناقشة قضايا المحور المجتمعي، تحت شعار «المساحات المشتركة بين الجميع».

مشكلات ما بعد الطلاق

ويستكمل المحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم، المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، على مدار جلستين ممتدتين، يعقد على التوازي معهما جلستين لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة، النفقة، الكد والسعاية»، ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم؛ لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.