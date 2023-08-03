الفنان محمد عبدالجواد يجري جراحة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية

أجرى الفنان محمد عبدالجواد عملية جراحية أمس، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، ألزمته الدخول إلى المستشفى.

محمد عبدالجواد يجري عملية جراحية

وأعلن الخبر الفنان مفيد عاشور، حيث نشر صورة للفنان محمد عبدالجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «سلامتك يا صديق العمر.. أجرى اليوم الصديق الفنان محمد عبدالجواد، حيث أجرى عمليه تركيب دعامتين بالقلب».

مفيد عاشور يوجه رسالة لمحمد عبدالجواد

ووجه مفيد عاشور رسالة لصديقه الفنان محمد عبدالجواد قائلاً: «سلامتك وسلامة قلبك يا صاحب أطيب قلب.. دعواتكم بالشفاء العاجل».

أخر ظهور لمحمد عبدالجواد

ظهر الفنان محمد عبدالجواد، ضمن ضيوف الشرف لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وظهر في الحلقة الأخيرة من المسلسل، وكان ظهوره مميزا، وقدم عددا مهما من الأعمال الفنية ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها «عبدالجواد» هي «خالتي صفيّة والدير، ضمير أبلة حكمت، إمام الدعاة، الإمام الشافعي».