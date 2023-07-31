خالد الجندي إمام صلاة جنازة نجل الفنان حسن يوسف

تقام حاليا صلاة الجنازة على الراحل عبدالله نجل الفنانين حسن يوسف، وشمس البارودي، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ويؤم صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف، الشيخ خالد الجندي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل جثمان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، وزوجته الفنانة شمس البارودي، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لصلاة الجنازة عليه.

وحضر الفنان محمود فؤاد، وميرفت أمين، عفاف شعيب، أيمن عزب، إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف، الذي توفي غرقا في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما تعرض للغرق بأحد الشواطي في منطقة الساحل الشمالي.