من الفنان الكوميدي الذي اعتبره سعيد صالح ابنه البكري؟.. «انهار يوم وفاته»

قالت هند سعيد صالح، إن والدها كان يتمتع بغريزة أبوية قوية جعلته أبًا للكثيرين من الوسط الفني وخارجه، إذ كان لهم نعم السند واعتبر العديد من الفنانين أبناءه وجزء من عائلته.

وحلت أمس ذكرى وفاة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ75 عامًا، يوم 1 أغسطس 2014، إثر دخوله في غيبوبة، بعد أن أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال على مدار نصف قرن، منذ تخرجه من كلية الآداب عام 1960.

سعيد صالح الأب الروحي للكثير من الأبناء

وجه آخر للفنان الراحل سعيد صالح بعيدًا عن الكوميديا، تكشف عنه أبنته هند، التي أكدت أن والدها قدم الدعم للعديد من الفنانين وخاصة في بداية مشوارهم الفني: «ولاد أصحابه كتير فنانين أو لا بابا كان المنقذ ليهم وبيهاودهم ويعملهم اللي هما عايزينه».

سعيد صالح كان يعتبر علاء ولي الدين ابنه البكري

علاء ولي الدين الفنان الكوميدي الراحل يعتبر هو الابن «البكري» للفنان سعيد صالح، بحسب ما كشفت هند أبنة الفنان سعيد صالح لـ«الوطن»، قائلة إن علاقة خاصة جدًا جمعت بين الفنان الراحل سعيد صالح وعلاء ولي الدين، إذ اعتبر والدها «علاء ولي الدين» ابنه «البكري»، وأول مولود له، نظرًا للصداقة الوطيدة التي كانت تجمعهما.

إقامة داخل منزل سمير ولي الدين

وتروي هند سعيد صالح، أن والدها كان يقيم داخل منزل الفنان سمير ولي الدين بمصر الجديدة قبل أن يتزوج، حتى أن خطابات البنك كانت تأتي على منزله، وحضر ولادة علاء ولي الدين وإخوته الراحل خالد ومعتز وكانوا بمثابة أبنائه «علاء بالنسبة لبابا اللعبة الجديدة فرحته الأولى وابنه البكري اللي مخلفوش».

زاد ارتباط الفنان الراحل سعيد صالح مع علاء ولي الدين بعد وفاة والده المبكرة في سبعينيات القرن الماضي، وفقًا لابنة الفنان سعيد صالح، كما أن علاء ولي الدين كان يكن محبة كبيرة للفنان سعيد صالح «بابا بالنسبة لعلاء حاجة كبيرة جدًا».

سعيد صالح يصاب بالانهيار بعد وفاة علاء ولي الدين

وتضيف «هند»، أنها علمت نبأ وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين من والدها الذي هاتفها وكان في حالة انهيار شديدة خلال تأديته لمناسك الحج بأول أيام عيد الأضحى، حتى أنها اعتقد في بداية الأمر أن مكروها أصابه هناك: «انا مشفتوش عيط على حد مات زي ما عيط على علاء ولي الدين»، لافتة إلى أنها حتى اليوم تجمعها بمعتز شقيق الفنان علاء ولي الدين علاقة أخوة مستمرة بعد رحيل والدها وعلاء وخالد ولي الدين.