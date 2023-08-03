ختام الملتقى التثقيفي الأول لطلاب وطالبات الجامعات التكنولوجية

اختتمت الجامعات التكنولوجية برئاسة الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان والدكتور محمد وطني، مدير مشروع تطوير التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، والدكتور فرج رجب المنسق العام للملتقي من قبل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ملتقى «بناء قدرات شباب الجامعات التكنولوجية للوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة»، بالتعاون بين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

المعرض العلمي للجامعات التكنولوجية

وتفقد الحضور المعرض العلمى والتكنولوجي للابتكارات والاختراعات العلمية، التي قام بتنفيذها طلاب الجامعات التكنولوجية، وتم تبادل الخبرات والنقاش حول أهداف وطريقة التنفيذ ومكونات المشروع، وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع لخدمة المجتمع، وشمل برنامج ختام الملتقى أيضا عرض تقديمي عن ما تم تنفيذه وإنجازه من ندوات ومحاضرات وورش عمل، وجلسات عصف ذهني، وأنشطة، ومسابقات رياضية وترفيهية، ومناقشات علمية تكنولوجية، تفيد فكرة ربط مكافحة وعلاج الإدمان من خلال منظور علمي وتكنولوجي، وتطويع أفكار وابتكارات علماء وتكنولوجيا المستقبل، لخدمة وتطوير أهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتدريب سفراء ومتطوعي للصندوق بمختلف الجامعات التكنولوجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

واختتم اللقاء بجلسة حوار مفتوحة مع طلاب الجامعات التكنولوجية المشاركين في الملتقى، وتجاذب معهم الحوار الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي حول مستقبل وآليات تطوير برامج وخدمات الجامعات التكنولوجية، والمزيد من المشاركة في كل القضايا التي تهم المجتمع ومساهمة التكنولوجيا وتصميم الحلول لها، وكذلك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، حول ما تم إنجازه من استفادة وتغيير للمفاهيم خلال فاعليات الملتقى، ومدى تأثيره في أفكار وشخصية الطلاب المشاركين، وتوزيع شهادات تقدير ومشاركة لوفود الجامعات.

صندوق مكافحة الإدمان

جدير بالذكر، أنّ فاعليات الملتقى أقيمت بمركز إمبابة لعلاج الإدمان في الفترة من 7/28 إلى 2023/8/1، وشارك فيها 150 طالب وطالبة ومشرف وعضو هيئة تدريس رائد، و11 وفدا من 10 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية بالإضافة الى الكلية المصرية الألمانية بأسيوط.