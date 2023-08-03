«التعليم العالي»: 170 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق، للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة، لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات، يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل على التيسير على الطلاب، وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

من جانبه، قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنّ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الخميس، بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

تنسيق الكليات 2023

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنّ الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وصرح الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.