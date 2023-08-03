قبل تنسيق الجامعات 2023.. رسالة مهمة من «التعليم العالي» لطلاب الثانوية العامة

أيام قليلة وينطلق تنسيق الجامعات 2023، إذ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية تنسيق المرحلة الأولى 2023، يوم السبت المقبل ولمدة 5 أيام.

ووجهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة الناجحين، قبل تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2023، تمثلت في أنه لا يعتد بالتوزيع الجغرافى الجديد لأى طالب أثناء ترشيحه للجامعات، حيث إن التوزيع الجغرافى سيكون وفقا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم بحد أدني 88.29%

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها، أن تنسيق المرحلة الأولى 2023، سيكون بحد أدني 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، لطلاب شعبة علمي علوم، بعدد طلاب 22 ألف و304 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن أعمال التنسيق ستبدأ من صباح يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية بحد أدني 83.41%

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها استعدت بشكل جيد لبداية تنسيق الجامعات 2023، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الأولى 2023، سيكون بحد أدني 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، لطلاب الشعبة الهندسية، بعدد طلاب 15 ألف و13 طالب وطالبة.

تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بحد أدني 70.61%

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن جميع معامل الحاسب الآلي في مختلف الجامعات، جاهزة تماما لبداية تنسيق الجامعات 2023، مؤكدة أن تنسيق المرحلة الأولى 2023 بحد أدني 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 74 ألف و923 طالب وطالبة، موضحة أنه سيتم قبول 112 ألف و240 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى للتنسيق.