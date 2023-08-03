«الرعاية الصحية» تجري جراحة لاستئصال الغدد الجاردرقية لطفل ضمن «التأمين الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة لاستئصال الغدد الجار درقية لطفل يعاني من فشل كلوي مزمن، وذلك لأول مرة لطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنّ العملية تمّت بالتعاون بين الفرق الطبية بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأُجريت لطفل لم يتخطى وزنه 20 كيلوجراما ويبلغ من العمر 14 عاما، حيث كان يعاني من فشل كلوي مزمن منذ 3 سنوات وتتم إعاشته على جلسات الغسيل الكلوي المستمر 3 مرات أسبوعيا، وكان يعاني من حدوث ارتجاع بولي على الكليتين وارتفاع شديد ومستمر بهرمون الغدة الجار درقية، وكان لا يستجيب لمختلف العلاجات التي يتلقاها، ما استلزم استئصال الغدد الجار درقية كخطوة تمهيدية لبدء إجراءات تحضير زرع الكُلى للطفل.

وتابع البيان، أنّه جرى تنسيق إجراء الجراحة عن طريق أطباء الجراحة والكُلى والأطفال والتخدير بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي، بإشراف الدكتورة هان زادا المغربي، استشاري أمراض وزراعة الكُلى بمجمع الشفاء الطبي، والدكتور محمود الزعبلاوي، طبيب مقيم أمراض الكُلى بمجمع الشفاء الطبي، وأُجريت الجراحة بنجاح على يد الدكتور محمد حلمي المعداوي، استشاري الجراحة العامة، الدكتور محمود عمار، اخصائي جراحة الأورام، وبمشاركة الدكتور محمود دراز، استشاري التخدير بمستشفى النصر التخصصي، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بعمليات مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد «م. سارة فياض، م. سلمى الكاشف» بينما تم ملاحظة الطفل بالعناية المركزة تحت إشراف الدكتور نسرين حندوقة، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى النصر التخصصي، واستكمال تلقي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى على يد فريق أطباء الأطفال بمستشفى النصر مع المتابعة الدورية من أطباء الكلى والجراحة بمجمع الشفاء الطبي واستكمال الطفل للغسيل الكلوي بمستشفى النصر من خلال الفريق الطبي المكون من الدكتور فاطمة عوض، الدكتور محمد نوفل، الدكتورة دينا مجدى، وبإشراف الدكتور أحمد صبري مشرف وحدات الكلى بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشار بيان الهيئة، إلى أنّ محافظة بورسعيد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل، وانطلقت بها المنظومة منذ 4 أعوام، وأثبتت نجاح تطبيقها بالمحافظة حيث وصل معدل رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 94%، مشيرًا إلى إجراء 127 ألف عملية وتدخل جراحي بالمحافظة تراوحت حدتها بين عمليات كبرى ودقيقة ومتقدمة وذات مهارة، إضافة إلى العمليات الصغرى ومتوسطة الحدة على مدار السنوات الأربع.

ولفت إلى استحداث العديد من الحزم الطبية والعلاجية منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019، وجرى استحداث العديد من الخدمات التي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، كجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال واستحداث تقنية Pet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات TAVI وCTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، وجرى استحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المحافظة.