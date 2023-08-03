هل يوجد حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال قريبا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إنّ الوزارة قامت بتغير جدول التطعميات الإجبارية منذ فترة، بهدف تعديل بعض الجرعات المتعلقة بتطعيم شلل الأطفال والتهاب الكبدي «بي»، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ هذه التغيرات كان الهدف الأساسي منها هو رفع مناعة الأطفال تجاه الأمراض وزيادة التطعميات المحدثة على الجدول، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع التوعية تجاه الأمراض، والحرص على استمرار مصر خالية من من مرض شلل الأطفال، والقضاء على الالتهاب الكبدي، وخفض معدلات الإصابة به.

التطعيم ضد شلل الأطفال الفترة المقبلة

ونفى مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، وجود حملات لتطعيم شلل الأطفال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنّ الحملات تهدف إلى رفع وتعزيز الجهاز المناعى للجسم، مؤكدا أنّ مصر خالية من شلل الأطفال، وهو ما أعلنته منظمة الصحة العالمية منذ عام 2006 ، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم الإعلان عن تطعيم جديد أو مستحدث تتعاقد مصر عليه ويتم الحصول على حصتها والبدء في تطعيم الأطفال.

علاج حمى الضنك

وطمأن «قنديل» المواطنين بشأن حمى الضنك، قائلا إنها مرض موجود منذ قديم الأزل ولا يشكل أي نوع من أنواع الخطورة، ولا يجب الحديث عنه ووصفه بمسميات غريبه لإثارة البلبلة، خاصة وأن الحمي غير معدية من شخص إلى أخر، ولكن من البعوضة الحاملة للمرض إلى الشخص، مشيرا إلى أنّ علاجها لا يتجاوز الأسبوع ويتم علاج الأعراض بمخفضات للحرارة والراحة التامة والسوائل.