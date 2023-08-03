غلق 102 منشأة وتحصيل مليوني جنيه غرامات بحملات تفتيشية في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، ما أسفر عن غلق 102 منشأة وتحصيل 2 مليون و641 ألف غرامات بحملات في الإسكندرية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

حملات الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 102 منشأة، والتحفظ على عدد 12 ألف حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3170 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بمليوني و641 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر.