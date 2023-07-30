محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي أكثر من اهتم بذوي الهمم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الرئيس السيسي أكثر من اهتم بذوي الهمم وسن لهم قوانين وتشريعات، ومنحهم امتيازات لم حدث من قبل.

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال احتفالية «طاقة بلا إعاقة» التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا بافلي، أسقف عام القطاع، أن ما تم هو قليل مما يستحقونه، لذا فالإسكندرية أرادت الاهتمام أكثر بذوي الهمم وهو ما تم من المحافظة بل والكنائس والمساجد في عروس البحر الأبيض المتوسط وهو ما وصل إلى ذلك اليوم المميز.

تخصيص شاطئ خاص لذوي الهمم من أجل خدمتهم

وأشار إلى أنه جرى تخصيص شاطئ خاص لذوي الهمم من أجل خدمتهم، بالإضافة إلى إنشاء ممشى في المياه ليصلح لذوي الهمم بالتحديد أصحاب الإعاقات الحركية، ثم تم تمهيد حبال عائمة لسباحة المكفوفين دون مساعدة من أحد، وذلك بشكل مجاني دون أي مقابل.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه تم إنشاء حديقتين لذوي الهمم بها ألعاب خاصة لذوي الهمم من أجل خدمتهم، ناهيك عن استقلال أوتوبيسات نقل العام بشكل مجاني وبعض أوتوبيسات يسمح استقلالها بالكرسي المتحرك.

تخصيص 2 كابينة لذوي الهمم

ولفت محمد الشريف، إلى تخصيص 2 كابينة لذوي الهمم، بالإضافة إلى كابينتين آخرتين لقصار القامة، ناهيك عن الباكيات الحضارية لهم ومعرضي باب رزق على شواطئ الإسكندرية لعرض منتجاتهم بالمجان، مشيراً إلى أن الإسكندرية تسعى دائما للاهتمام بذوي الهمم في كافة المجالات، مطالبا من الحضور المرتبطين بذوي الهمم أن يحتضنوهم.

وشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنواب على تفكيرهم في تلك الاحتفالية انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم، فيما فتح الباب لاستقبال أي أفكار لخدمة ذوي الهمم من أجل إسعادهم ودمجهم في المجتمع.