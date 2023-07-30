محافظ الإسكندرية يستقبل السفير اليوناني لبحث زيادة التبادل السياحي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، نيكولاس باباجورجيو، سفير دولة اليونان بالقاهرة، وأثناسيوس كوستينو،س قنصل عام دوله اليونان بالإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالضيوف على أرض الإسكندرية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين الممتدة عبر التاريخ.

التعاون السياحي المتبادل بين الإسكندرية واليونان

وأشاد المحافظ بزيادة التعاون السياحي المتبادل بين الجانبين في الآونة الأخيرة، من خلال زيادة الوفود السياحية السكندرية لزيارة اليونان.

وأكد «الشريف» حرص المحافظة على زيادة التعاون بين الجانبين، على الأصعدة كافة.

من جانبه، أكد سفير دولة اليونان أن مدينة الإسكندرية دائما في قلب اليونان، لافتا إلى أن بلاده استقبلت العام الماضي عددا كبيرا من السياح، يعادل ثلاث أضعاف سكان اليونان، وكان هناك العديد من التحديات، مشددا على أنه «نحاول إيجاد توازن لذلك».

ترتيب لقاء بين الغرفة التجارية اليونانية ووفد الإسكندرية

وأعرب السفير عن استعداده لترتيب لقاء بين الغرفة التجارية اليونانية ووفد من محافظة الإسكندرية، لبحث فرص التعاون والاستثمار، خاصة في مجال السياحة.