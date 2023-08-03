في ذكرى مئويته.. ماذا قال المشاهير عن الراحل البابا شنودة؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بمئوية البابا شنودة الثالث، والذي له العديد من الألقاب منها بابا العرب والأسد المرقسي، معلم الأجيال وغيرها فقد ترك البابا شنودة بصمات في الكنيسة والوطن لا يمحوها الزمان.

ماذا قالوا عن البابا شنودة؟

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة أقوال زعماء في العالم وآباء في الكنيسة عن البابا شنوده الثالث بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المائة لميلاد قداسته 1923 - 2023.

وقال البابا تواضروس الثاني عن البابا شنودة: «البابا شنودة علامة فارقة في تاريخ كنيستنا القبطية ووطننا مصر، واسمه محفور في سجل الزمن والتاريخ نظرا لحياته الطويلة وأعماله الكثيرة التي خدم بها السيد المسيح عبر جهاد طويل».

الأنبا باخوميوس: لا ننسى ما صنعه البابا شنودة

وقال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية: «هو رجل البرية، رجل الصلاة، رجل التعليم، وهو رجل الرعاية، ونحن لا ننسى على مدى الدهر ما صنعه البابا شنودة في حياة الكنيسة القبطية كلها».

وأوضح البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان الأسبق: «كان من أهم الشخصيات العالمية الروحية التي فقدها العالم في ظروف صعبة ومعقدة».

ووصفه الدكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان بـ« عبقري المودة»، قائلا إنه جعل هذه الكلمة البسيطة منهجا لحياتنا وعلاج للكره.

فيما قال عنه أديب نوبل نجيب محفوظ: «البابا شنودة دائما رجل صلب متفائل شديد الذكاء .. مصري عميق الأصل، عربي الوجدان والتوجهات إنساني النزعة عالمي الأفق» .

رئيس دولة الإمارات: كان مثالا لرجل الدين الذي يؤمن بالتسامح

وأما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قال عن البابا شنودة: «كان مثالا لرجل الدين الذي يؤمن بالتسامح، والتعايش بين الطوائف والأديان».

وقال عنه باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق سنتذكر البابا شنودة الثالث كرجل عميق الإيمان وداعية إلى المصالحة.