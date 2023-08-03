فريدة الشوباشي: زواج القاصرات يجب أن ينتهي وتعدد الزوجات يؤثر سلبا على الأطفال

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة لتوعية الزوجة والزوج بأن اللجوء للتقاضي يؤثر على الأجيال الجديدة.

وأضافت خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة- النفقة- الكد والسعاية»، أن تعدد الزوجات من الأمور السلبية التي تؤثر على الأطفال، التي لا يجب تبريرها بنص ديني.

وأشارت إلى أنه ليس من المعقول بعد كل هذه السنوات أن يتم الحديث عن الطاعة متسائلة هل تطيع الزوجة زوجها لو كان مجنونا؟.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتشريع لا يجب أن يكون على ديانة واحدة، ولا فئة بعينها مضيفة: «كلنا كنا أقباط وأسلمنا».

وأكدت أن زواج القاصرات يجب أن ينتهي، حتى لا تتحمل طفلة مسؤولية طفلة أخرى.