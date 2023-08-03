الشيخ أحمد تركي: نشوز المرأة لا يجب أن يرتب عليه الامتناع عن النفقة

قال الشيخ أحمد السيد تركي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى ترميم على مستوى الشكل والمضمون، خاصةً في مشكلات الطلاق.

النفقة في مقابل المسئولية وليس المتعة

وأشار خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا ما بعد الطلاق إن القانون يَعتبر العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة، والحقيقة أن النفقة في مقابل المسؤولية الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن شرط أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج لوجوب النفقة يجب مراجعته، كما أن نشوز المرأة لا يجب أن يرتب امتناعا عن النفقة.

مصطلحات فقهية تحتاج إلى تغيير

وأكد أن الفقه القديم به بعض المصطلحات غير المناسبة ويحتاج إلى إصلاح، ومنها وصف بيت الزوجية بالمحبس، مضيفا: «المرأة تعاني هجر الزوج لفراش وبيت الزوجية، وينبغي أن يتحدث القانون عن هذه المسألة المعروفة بالإيلاء».

واختتم: «يمكن تطبيق حد الكد والسعاية إذا شاركت المرأة في ثروة الرجل وإذا لم تشارك فلا لتطبيقه».