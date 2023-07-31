لجنة الأسرة بالحوار الوطني تناقش قضايا النفقة الزوجية الخميس المقبل

قالت الدكتور ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن مسألة النفقة، التي سيتم مناقشتها يوم الخميس المقبل، تواجه أزمات ومشكلات كبرى في التطبيق، بسبب ثغرات لا تمكن المرأة من حقوقها، وبالتالي تؤثر على أحوالها وأحوال أبنائها، وأتوقع أن تكون المناقشات في هذا الصدد معمقة ومطولة وتسفر عن توصيات هامة ومرتقبة مجتمعيا.

الواقع المجتمعي للمرأة

وأضافت الشبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في فيما يتعلق بمسألة «الكد والسعاية» فإنه مفهوم يرتبط أيضا بحال المرأة في واقع اجتماعي فرض عليها العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي بات يتحتم علينا معها أن نحدد مقدار ما ساهمت به المرأة في بناء أسرتها وترقية أحوالها وتقديم الخدمات لأفرادها.

مستجدات مرتبطة بالكد والسعاية

وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أنه بناء على ما سبق عند تعرض المرأة لأزمة الطلاق أو الانفصال في سن كبيرة، سيكون هناك مستجدات متعلقة بحقها المرتبط بالكد والسعاية، وهي قضية أيضا ستكون منظورة ومحل اهتمام شديد من ضيوف جلسة الحوار المجتمعي في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.