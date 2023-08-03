طبيب نفسي: يجب تدريس طرق الحوار والتفاهم في المدرسة والحياة اليومية

قال الطبيب النفسي علي شوشان، إنه لابد من الربط بين الحوار والترابط الأسري، وأن تدرس طرق الحوار والتفاهم في المدرسة والحياة اليومية.

التفاهم يساهم في منع مشاكل ما بعد الطلاق

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه يجب أن يكون هناك تفاهم لمنع المشاكل بعد الطلاق وأيضا لمعرفة الحقوق.

قانون موحد للأسرة والمجتمع

وطالب بأن يكون هناك قانون موحد للأسرة والمجتمع، وأن يكون الزواج محددا والحقوق محددة لمعرفة الحقوق لما قبل وبعد الزواج، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست جديدة ولابد من وضع بنود تضمن أن لا يكون هناك تناقض لبناء أسرة ناجحة تُبنى على الحوار للحفاظ على الأسرة بشكل عام وعلى نفسية الأبناء بشكل خاص.