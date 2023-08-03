كاتب صحفي في الحوار الوطني: نقتحم قوانين مر عليها 60 سنة

قال الكاتب الصحفى زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، إننا نعيش أعظم العصور في المكاسب العامة للمرأة المصرية، مضيفا: «بما أننا نعيش في عصر المكتسبات الأعظم في المصلحة العامه الوطنية، فإن المشاركين في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مطالبين بأن يضعوا الحلول وهذه الحلول ستذهب لرجال الدين بعد ذلك ورجال القانون لصياغتها في الشكل الأنسب حتى نصل الى أمور تخص مئات الآلاف».

وأضاف زكى القاضي خلال كلمة له بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»: «نحن نقتحم قوانين مر عليها أكثر من 50 و60 سنة لم تتدخل فيها يد بشرية، وبالتالي مطالبين جميعا أن نفتح هذه الملفات، وأن نضع حلولًا».

وطالب القوى السياسية والمجتمع المدني أن تجلس سويا وتنظم جلسات حوارية حتى تصل الى صياغات يمكن تقديمها للحوار الوطني، حتى نسهل صياغة التوصيات النهائية.