وزير التعليم السابق في الحوار الوطني: مشروع «الأعلى للتدريب» من القوانين المهمة

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق إن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين المهمة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات، وبناء الإنسان يأتي من بناء التعليم، مطالبا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي لأنه في غاية الأهمية.

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي للحوار الوطني، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم.

ضرورة ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون

وأبدى وزير التعليم السابق عددا من الملاحظات على مشروع القانون، مستشهدا بالمادة الـ4 والتي تحدثت عن الإشراف على التنفيذ، منوها بأنه يجب أن يكون هناك متابعة للتنفيذ وليس الإشراف فقط لأن الفرق بينهما كبير.

وحول تشكيل المجلس، قال إن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، ويجب النظر فى هذا الأمر بشكل جدي، ورأى بضرورة ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون، وذلك حتى تجد الأبحاث العلمية طريقها للتطبيق، مطالبا بزيادة الخبراء وأن يكون اتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء.