عضو مجلس أمناء الحوار الوطني تطالب بتوحيد محتوى التعليم الأساسي

أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية التعليم الأساسي خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالي لا بد من توحيد المحتوى الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخرى لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.

المجلس الوطني للتعليم

وتساءلت خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى «المجلس الوطني للتعليم»، حيث إن التعليم يتضمن البحث والابتكار.

وواصلت: «استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب أم المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسي؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب».

وطالبت بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى الزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة في ظل المعاناة من تمزق الافكار لدى الاطفال والتنشيئة الاولى لبناء العقل المصري .

لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري

وتابعت: «الناس تقلقني من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية، أم نقلل عدد الوزراء ونكتفي بالخبراء والاستشاريين؟».