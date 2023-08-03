مدبولي: المتحف المصري الكبير يقدم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.

وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع إننا حريصون على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ويُمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشؤون الفنية، والمكتب الاستشاري الخاص بأعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف.

وشارك في الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر الفيديو كونفرانس.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من العروض الخاصة بالمتحف المصري الكبير فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال التي تتم حاليا بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وكذا أعمال الطرق، كما تضمنت العروض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري مارا بمحطة المتحف المصري الكبير، إضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع بدأ بعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يمتد مسار المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى منطقة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع، أوضح وزير النقل أن الشركات المنفذة تقـوم حالياً بتنفيذ الأعمال وتجميع ماكينات الحفر؛ تمهــيداً للبدء في تنفيذ النفق، حيث تم إسناد الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة لتحالف شركات وطنية مصرية، مستعرضا في هذا الصدد مخططا يبرز نماذج محطات هذه المرحلة، والشكل النهائي للقطار من الخارج والداخل.

وأضاف السفير نادر سعد، أن وزير النقل تطرق، خلال عرضه، لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 76 كم في المسافة من طريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي، مروراً بكوبرى عدلي منصور – التجمع - الأوتوستراد – المريوطية، لافتا أنه جار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري بطول 24 كيلومترا في المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، مروراً بكوبري الوراق على النيل حتى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي.

كما تناول وزير النقل توسعة كوبري الوراق على النيل، والمحاور المرورية لتسهيل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري، ومشروع رفع كفاءة كوبري (9 د)، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاتجاه من طريق الإسكندرية الصحراوي إلى المريوطية، وجار تنفيذ المرحلة الثانية في الاتجاه من المريوطية إلى إسكندرية الصحراوي، كما عرض الوزير مشروع تطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، والذي بلغت نسب تنفيذه معدلات متقدمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، استعراض وزير السياحة لتطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، في ضوء انتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة (مبنى الدخول والتذاكر - مطعم الأهرامات – مبنى متعدد الاستخدام)، إضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.

كما عرض الدكتور الطيب عباس، الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بتجهيزات العرض المتحفي بقاعة العرض الرئيسية بمبنى المتحف الرئيسي، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، بجانب مناطق انتظار السيارات المستجدة، والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب، فضلا عن رفع كفاءة مركز ترميم الآثار، إضافة إلى المبنى الإداري الجديد، كما تم استعراض موقف وضع القطع الأثرية فيما يخص ميدان المسلة، والبهو العظيم، والدرج العظيم، وقاعة الملك توت عنخ آمون.

وفيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصر الكبير، أوضح المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من أعمال التنسيقات المختلفة، وجار التنفيذ والإشراف بواسطة محافظة الجيزة، بعد إتمام التنسيقات اللازمة مع المتحف.

وفي الإطار نفسه، أشار محافظ الجيزة إلى البدء في تنفيذ الرؤية الحضارية الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ من خلال طلاء العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية.