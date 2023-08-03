مدبولي يتابع جهود لجنة الاستغاثات.. «استجابة لـ1079 حالة خلال يوليو»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو الماضي، عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على مواصلة اللجنة الطبية لجهودها الحيوية في تقديم التدخلات الخاصة بمختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة، للحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنّ الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1079 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنّ تلك الاستجابات شملت صدور 223 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 33 قرارا خاصا بالحالات الطارئة، و31 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ105 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ102 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ54 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنّ الشهر الماضي شهد إجراء الكشف الطبي على 3197 حالة من خلال قافلة بمحافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع بنك الشفاء.