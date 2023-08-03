الحوار الوطني.. برلمانية: التعليم قضية قومية ويجب النظر إلى الشق التمويلي

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن ملف التعليم يعد قضية استراتيجية قومية ومحورية، معربة عن شكرها لمجلس أمناء الحوار الوطني والقائمين عليه للاهتمام باستكمال مناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم والذي يستهدف الصالح العام للأجيال القادمة.

الشق التمويلي لقضية التعليم

ودعت عضو مجلس النواب - خلال كلمتها بجلسة لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب - إلى النظر فيما يخص «الشق التمويلي» كقضية مُلحة من أجل إنجاح هذا المشروع، فعلى سبيل المثال تعاني موازنة التعليم من عجز مستمر في قدرتها على تلبية متطلبات العملية التعليمية، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير بالإضافة إلى الاحتياج إلى تعيين المدرسين.

واقترحت في هذا الصدد استعانة الحكومة ببرامج المنح التي تقدمها بعض الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفقا لبرامج المنح الدولية التي تنظمها هذه الجهات التنموية المانحة.

النهضة بالتعليم الفني

وأشارت إلى أن هناك شقا آخر غاية في الأهمية، وهو النهضة بالتعليم الفني، وإعطاءه القدر الكافي من الاهتمام والامتيازات التشجيعية، والعمل على تغيير النظرة الضيقة للتعليم الفني بين أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور، فالأمم والشعوب المتطورة صناعيا لا يُنظر فيها للتعليم الفني والمهني إلا بنظرة جادة وبتقدير.

وأكدت أن قضية التعليم قضية مركزية ومهمة ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس، ونأمل أن تحظى مخرجات الحوار الوطني بالفاعلية والتأثير الذي يلمسه المواطن المصري على أرض الواقع؛ فالجميع ينتظر من الحوار الوطني أن يضع ملف التعليم بالمكانة والأولوية التي يستحقها أبناء الوطن.